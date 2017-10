Protagonizó un terrible accidente con su auto y grabó su propia muerte

El video de un choque frontal conmociona al mundo. Sucedió en una autopista rusa, done el conductor de un auto, bajo unas circunstancias que por momento son inexplicables para la Policía, se cruzó de carril e impactó de frente contra otro vehículo.



Las imágenes, grabadas con una cámara instalada en el vehículo que se llevó la peor suerte, muestra que el conductor intentó regresar a su carril, pero ya era demasiado tarde.



El descuido ocasionó una colisión frontal con un Porsche Cayenne que venía en su carril en sentido contrario. Según los medios rusos, el conductor del Datsun y su acompañante murieron antes de que la ambulancia llegara al lugar del siniestro.





La conductora de Porsche, en tanto, no sufrió heridas graves. En las redes sociales, algunos internautas no descartan que el conductor se quedara dormidoSegún los medios rusos, el accidente ocurrió el 6 de octubre y aseguran que la fecha que indica la grabación (25/03/2014) no fue cambiada en los ajustes de la cámara.