Bussi dijo que reaccionó porque Alfaro lo insultó: "está fuera de sus cabales"

Luego del tenso momento que protagonizó anoche, el concejal y candidato a diputado Ricardo Bussi dio su versión sobre lo ocurrido con el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, luego del debate de candidatas a diputada en el piso de "Panorama Tucumano". "Me sorprendió completamente", dijo el edil.

Bussi, en diálogo con LA GACETA, explicó que cuando salió del estudio se topó con el intendente y con todo su gabinete. Afirmó que saludó a todos y que, incluso, intercambió chanzas con uno de ellos. "Cuando estaba yéndome me aparte el intendente, a solas, y me da una palmada en la cara. No sé qué me dijo, si fue un insulto o una amenaza, lo cierto es que fue con una actitud muy mafiosa, muy extraña", dijo.

Consultado sobre por qué reaccionó si no supo qué le dijo, rectificó. "Me insultó directamente, me increpó. Vino hacia mí para insultarme y tocarme la cara. Es un hombre que está fuera de sus cabales. Perdió la tranquilidad y la mesura de un hombre que administra una ciudad", señaló el edil, que insistió que el gabinete municipal y el candidato de Cambiemos, José Cano, están de testigos.

"Todo el mundo quedó sorprendido, fue todo muy sorpresivo. Yo había pasado, hacía segundos, y me había saludado muy bien con todos. Y de repente apareció este hombre con una actitud intempestiva, desequilibrada, provocativa incluso. Me quedé paralizado porque no entendía bien que pasaba. Cuando advertí que fue un agravio le dije: “vení, volvé, ¿qué te pasa?”. Y se fue con su séquito de aplaudidores, que lo acompaña a todos lados", insistió Bussi.

El incómodo momento fue presenciado y filmado por uno de los periodistas de LA GACETA. En esas imágenes se ve que el edil de Fuerza Republicana se dirige a Alfaro mientras se interpone el secretario de Gobierno capitalino, Walter Berarducci. "Está muy mal lo que hacés, tampoco me toques la cara", dijo.

LA GACETA intentó comunicarse con el intendente, para conocer su versión, pero desde el gabinete indicaron que Alfaro "no se va a bajar a discutir con Bussi".

El sub secretario de comunicación de la Municipalidad, Juan Pablo Durán, explicó que él estuvo junto al intendente y que el edil de Fuerza Republicana reaccionó porque le tocaron la cara. "Se ve en el video. Estaba nervioso por la mala performance de su candidata. Y cuando salían, Germán se le acercó y le dijo ‘tranquilo, no pasa nada Ricardo’. Se enojó porque le tocó la cara", sostuvo.

Las candidatas Beatriz Ávila (Cambiemos por el Bicentenario), Gladys Medina (Frente Justicialista por Tucumán), Nadima Pecci (Fuerza Republicana) y Alejandra Arreguez (Frente de Izquierda de los Trabajadores) debatieron ante las cámaras de "Panorama Tucumano". El próximo miércoles a las 22 harán lo propio Osvaldo Jaldo, José Cano, Ricardo Bussi y Ariel Osatinsky.