Vio a su papá por última vez cuando era adolescente, lo buscó durante 20 años y lo encontró en Tucumán

"A veces, los hijos nos convertimos en 'trofeos de guerra' de nuestros padres". Con estas palabras empieza a contar su historia de Gisela Cano, una ama de casa que vive en Buenos Aires, tiene 35 años y decidió emprender la búsqueda de su papá.

La mujer, que ya tiene dos hijos adolescentes, se alejó de Roberto Miguel Cano a los 14 años. Fue cuando sus papás se separaron. Lo rastreó durante varios años, a través del padrón electoral, en cada elección, pero él no vivía en el domicilio que figuraba en las bases de datos.

"En aquel momento, los hijos decidimos dejar de verlo por varias situaciones. Pero hace un tiemo yo resolví empezar a buscarlo de nuevo. Uno ya es más grande, piensa diferente. Todos cometemos errores", le contó Gisela a LA GACETA.

Los fracasos no la desanimaron y ella siguió insisitiendo hasta que finalmente descibrió un dato que resultó clave: su padre había cambiado de domicilio y su nueva dirección estaba en Tucumán, más precisamente en la localidad de Bella Vista.

Se comunicó con la Policía, con el Registro Civil y con otras instituciones, pero no lograba dar con Roberto. Por último recurrió a las redes sociales: escribió en el grupo "Alguien sabe, yo sé- Tucumán" y publicó imágenes con su papá con la esperanza de que la comunidad la ayudara a dar con su papá.

"Cuando vi su nombre con una nueva dirección me generó emociones encontradas. Sentí esperanzas de volver a verlo, nervios, miedos, querer salir corriendo a buscarlo", expresó la mujer.





Luego de la publicación en Facebook, mucha gente le aportó datos, le enviaron mensajes privados y hasta la llamaron por teléfono. "Mi celular se prendía fuego", aseguró

El martes de esta semana recibió un mensaje que decía: "Llamalo que es él, es tu papá, él los necesita, está solo". Gisela no dudó en comunicarse y la atendió ni un minuto.

"Cuando me atendió me di cuenta que era él, mi papá, llorando un muy emocionado, me preguntó ¿sos vos hija? Fue terrible escucharlo tan indefenso, triste y solo", relató.





La mujer manifestó que este hecho constituye un nuevo comienzo en su vida. "Ojala que pronto podamos concretar el encuentro. Necesito que conozca a sus nietos, que sepa que tiene una familia", finalizó Gisela.