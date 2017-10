Apareció el "brujo" Manuel y habló de la Selección: "les hicieron cosas para que no puedan meter goles"

Tras el triunfo de la Selección en Quito, el hombre más buscado salió a hablar: el "brujo" Manuel Valdéz. El tucumano que ayudó al equipo argentino a ganar contó la intimidad de su trabajo con los jugadores. Además se atrevió a asegurar que la mala racha venía desde la final del Mundial 2014: "Brasil le dio duro (a la Selección) para que no gane contra Alemania".

Valdéz asegura que el equipo traía "energía negativa": "esto venía de una promesa quebrada por la Selección hace muchos años". El brujo explicó que en el '86, los jugadores juraron a la Virgen de Tilcara y nunca lo cumplieron. Por otro lado, cree que los deseos de Brasil -en el último mundial- también contribuyeron a la descalificación del plantel nacional.

"Veo las cosas. Nada más. Siento orgullo de hacer lo que hago y no me arrepiento", se describió y aseguró que fue convocado por "gente conocida" para viajar a Quito y "limpiar" al seleccionado argentino.



A Manuel no le gusta hablar mucho de su trabajo prefiere quedarse con que "destrabó" a la Selección y los jugadores hicieron el resto. "Había unas cosas hechas que no podían hacer goles. Jugaban bien pero no hacían goles", explicó según publicó Infobae.

Lo que si contó fue la previa del partido del martes: "camino un cachito por el estadio, el vestuario, hago lo que tengo que hacer y nada más. Yo a los jugadores no los vi. Hice lo que tenía que hacer calladito y después me fui arriba, a la tribuna".

El "brujo" aprovechó y defendió al astro del fútbol: "Messi es un ser humano que se merece todo. Cuando no podía hacer goles sufría y lloraba. ¿Cómo no va a llorar el alma de él al querer hacer y no poder? Ahora gracias a Dios se le abrió el arco".

"Nunca soñé esto. Todavía no puedo despertar del sueño", finalizó emocionado el tucumano.