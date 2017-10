Video: la Bomba Tucumana dijo que su padre era un policía alcohólico que quiso asesinar a su madre

Gladys "La Bomba Tucumana" y su hermana Olga Jiménez mantienen un enfrentamiento interno a causa de la figura del padre de ambas, Ramón Valentín Jiménez, fallecido hace más de cuatro décadas.

Hace un mes el tema explotó públicamente en el programa de Mirtha Legrand, cuando Gladys detalló crudas intimidades de su infancia que no cayeron nada bien en su seno familiar, destaca Clarin. Después de que la cantante tropical asegurara que su padre "era una asesino", su hermana mayor, Olga Jiménez, salió a refutarla.

"Estoy muy dolida", dijo Olga. "Me parece re mal que se haya ventilado nuestra vida privada. Hace 42 años que murió mi papá; ya no tienen que seguir hablando de eso, me trae problemas psicológicos. ¿Por qué se tiene que enterar todo el país de este tema?, ahora a todos lados a los que voy me dicen 'tu papá es un asesino' y no es verdad. Yo me siento orgullosa de mi padre", destacó.

Gladys había confesado: "tuve una niñez muy horrible con un padre golpeador, fui una chica muy humilde y vi todo lo que mi padre le hacía a mi mamá, la mataba a golpes y con todos mis hermanitos la mirábamos por abajo de la puerta".

La defensa

En defensa de la memoria de su papá, Olga se apoyó en un argumento que ocasionó polémica: "mi papá era golpeador, pero en esa época era normal. Tampoco era que estábamos en la calle y descalzos. Mi papá era policía, no eramos tan pobres: comíamos, podíamos estudiar. Además fue un héroe para mi: lo mataron en un enfrentamiento policial contra los extremistas".

Sobre la afirmación de la Bomba acerca de que su padre era un asesino, Olga fue tajante: "eso quiero que ella lo explique, que diga por qué es un asesino. Mi papá dio la vida por la Patria. En Tucumán hay una estatua de él, se llamaba Ramón Valentín Jimenez. Quizás fue un mal padre porque ahora la sociedad cambió, pero en ese momento él estaba con nosotros".

El contraataque

Y La Bomba le respondió esta mañana. "Yo no miento. Yo sí andaba con el pelo como varón, pelada, empiojada y descalza. Y sí me arrodillaban en el maíz por horas, me golpeaban. Y no cuento otras cosas que mi madre sufrió y que la llevaron hoy a tener demencia senil: en los estudios (clínicos) que le hacíamos le salían muchos derrames en la cabeza por los golpes que sufrió de joven. Si ella (por Olga) no lo recuerda será porque supo olvidar", retrucó Gladys en el programa Los ángeles de la mañana, de El Trece, detalla Infobae.

"Puede tener un busto, un monolito o lo que quieran, pero para mí, mi papá era un asesino, no de personas, pero era un policía asesino con su familia, con sus hijas. Se sacaba un cinto que tenía con una hebilla de policía y ¡bum!, nos daba. Y con un látigo. Éramos re pobres. Traía una mujer distinta cada día. Nos tiraba un poco de polenta dura en un plato. Además, era alcóholico y borracho", remarcó.

"Hermana Olga y hermano 'Chichí' –dijo Gladys, mirando a cámara–, para mí, que es el mismo que ustedes, no es ningún héroe: era un criminal que maltrató a mi madre, que la golpeó hasta más no poder, y a nosotros. ¿Se lo olvidaron? Problema de ustedes. Yo no tengo amnesia. No solo eso: un día quiso matar a mi madre con su arma reglamentaria en el cumpleaños de 15 de Olga, la que dice que es un héroe…".