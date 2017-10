Cuánto cuesta volar de Tucumán a Rusia para el Mundial y hospedarse en las principales ciudades

Con tarjeta de crédito, pidiendo un préstamo, sacando créditos, ¡como sea!. Si estuviste esperando desde el primer partido de las eliminatorias para saber si vas a poder viajar al Mundial y Argentina te lo confirmó ayer, es mejor que no pierdas tiempo: si bien no hay precisiones sobre las ciudades en las que jugará la Selección, ya podés ir sacando los pasajes a Rusia y hasta reservando hoteles en ciudades por las que es casi imposible que no tengas que pasar.

El campeonato del mundo comienza el 17 de junio y finaliza el 17 de julio. Acá te acercamos una serie de precios que te ayudarán a formarte una idea de cuánto te puede costar llegar a Rusia.

Pasaje

Si lo sacás hoy, el pasaje más barato desde Tucumán a Moscú te puede costar cerca de $25.000 (sólo ida). Implica una serie de escalas: Buenos Aires, Río de Janeiro, Dubai y Moscú.

Pero hay otras opciones, son vuelos más cortos, pero un poco más caros. Por ejemplo, si se vuela vía Londres, el precio llega a los $ 33.000 (escala en Buenos Aires y en la capital inglesa). Si se vuela a Roma y desde ahí a Moscú, el pasaje puede costar cerca de $35.000 (escala en Buenos Aires y en la capital italiana). Recordemos que esto es sólo por el viaje de ida.



"Hay paquetes que ya vienen armados. Algunos incluyen las entradas y otros no, pero todos tienen los pasajes, el hospedaje y también los transfers de traslados, además del seguro. Eso sí: son muchísimo más caros", afirmó Rodrigo Abacca Salomón, de una empresa de turismo tucumana.

Hospedaje

Si reservás hoy el hospedaje en Moscú podés llegar a pagar entre $ 600 y $ 1.200 en hoteles de dos o tres estrellas, según Trip Advisor.

En otras ciudades importantes, como San Petersburgo o Samara, el valor del alojamiento es un poco más elevado, pero no se aleja demasiado. Por ejemplo, la noche en un hotel de dos estrellas puede costarte $790 la noche, mientras que uno de tres, $1500.

Transporte

Rusia es un país de distancias enormes. Por eso, uno de los medios de transporte más utilizados son los trenes de alta velocidad. Es bueno tener en cuenta este dato para movilizarse a las sedes en las que jugará nuestra selección. lo más usado son los ferrocarriles.

El viaje en tren entre Moscú y San Petersburgo, las dos principales ciudades rusas, puede ser de tres horas, aproximadamente. El costo del pasaje ronda los US$ 60, según Trenes de Rusia.

Si pensás alquilar un auto tené en cuenta que el valor del combustible ronda el dólar por litro.

"Con respecto al cambio de moneda, tenés que cambiar por la moneda oficial del lugar. En este caso, cuando lleguen a cada ciudad tendrán que hacer el trueque de dólar o euro al rublo ruso", detalló Abacca Salomón a LA GACETA.

Según el cambio oficial, un dólar equivale a 57,83 rublos rusos.