Cristina, sobre De Vido: "no pongo las manos en el fuego por nadie"

La ex presidenta y candidata a senadora por Buenos Aires, Cristina Kirchner (Unidad Ciudadana), afirmó que no pone las manos en el fuego por nadie, al responder una consulta sobre su e. Lo hizo en referencia al ex ministro Julio De Vido en una entrevista que concedió esta mañana a Radio Con Vos.

"No pongo las manos en el fuego por nadie", contestó la ex mandataria cuando le preguntaron si pondría las manos en el fuego por su ex ministro, que hoy participa de una audiencia en el juicio en su contra por la tragedia de Once. "Por mis hijos y por mí, por nadie más", agregó.

Cristina Kirchner explicó los motivos por los cuales le sacó el manejo del área de transporte a De Vido y negó que esa decisión tuviera algo que ver con el siniestro ferroviario en el que murieron 51 personas y una por nacer. "No fue el tema de la tragedia de Once, fue que queríamos desarrollar una política de transporte más autónoma y con mayor grado de inversión".

Además, señaló como un motivo para separar ciertas áreas de la cartera que conducía De Vido que "el ministerio (de Planificación Federal) era muy grande".

"Intentos destituyentes"

Durante la entrevista aseguró que "hubo intentos destituyentes muy claros, no sólo por lo que se decía, por las corridas financieras hasta todo lo que vimos".

"Todos los días me levantaba en la Quinta de Olivos pensando qué me van a hacer hoy", sentenció la ex mandataria