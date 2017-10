A una semana del doble filicidio: "no sabemos qué delito se le va imputar a Fucilieri"

Hace siete días, Marcelino (de 4 años) y Pía del Rosario (3) eran asesinados con un bisturí en su casa de Santa Fe al 1.800 de esta capital. La acusada es la técnica obstetra Nadia Fucilieri (29), madre de los pequeños. El doble filicidio conmocionó a los tucumanos y tuvo repercusión en la prensa internacional. Una semana después, sin embargo, la causa no tuvo demasiados avances ya que la joven permanece sedada en un hospital psiquiátrico desde aquél momento.

Silvia Furque, abogada de Aldo Martínez -padre de los niños-, afirmó hoy que Ficilieri aún no declaró ante la Justicia, al tiempo que aclaró que se necesita una evaluación médica para que haya una imputación. "Todavía no somos querellantes porque no sabemos qué delito se le va a imputar, cuando ella declare veremos lo que vamos a hacer", dijo en diálogo con "LV12".

La letrada afirmó que Martínez, que vive en Santiago del Estero y que tenía una prohibición de acercamiento a la madre de sus hijos, no encuentra consuelo. "Va y viene en busca de una respuesta lógica del por qué pasó. Tiene una tristeza sin fin. Los niños eran su vida, se desesperaban por él y eso la madre sabía, por eso no quería bajo ningún punto de vista que tenga el más mínimo contacto", argumentó en la entrevista.

La pareja se había separado en enero pasado, cuando Fucilieri consiguió que un juez penal dictara una prohibición de acercamiento en contra de su ex. Desde ese entonces, Martínez no pudo volver a ver a sus hijos.

El miércoles 4, un pariente encontró a la joven ensangrentada y en estado de shock. Según explicaron fuentes cercanas a la investigación, casi no habló hasta que llegó la ambulancia que la trasladó al Centro de Salud. Según los cálculos que se manejan, habría permanecido entre cinco y seis horas en el mismo ambiente en el que estaban los cuerpos de los pequeños. Además, habría intentado quitarse la vida con el mismo bisturí con el que los habría matado a los niños.

Al no estar aclarado si la joven es consciente de sus actos, la Justicia todavía no la aprehendió, sino que le puso una consigna policial que la vigila todo el tiempo. Cuando se encuentre en condiciones, la madre de los chicos sería imputada por doble homicidio agravado por el vínculo. La causa está en manos del fiscal Diego López Ávila.