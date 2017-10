Perú le empató a Colombia y alcanzó el repechaje

Perú, dirigido por Ricardo Gareca, se mideo con Colombia, conducido por José Néstor Pekerman, en un partido mano a mano, sin margen para el error, para concretar el sueño de clasificar a la próxima Copa del Mundo de Rusia 2018.

Peruanos y colombianos jugarán con la calculadora en mano y con un oído en lo que pase en Quito, San Pablo y Asunción, ya que una combinación de resultados y de diferencia de goles puede ser determinantes para dirimir un lugar directo en Rusia o el repechaje ante Nueva Zelanda.

Colombia, que la fecha pasada vio como se le escapó la clasificación con una derrota agónica ante Paraguay, de local, todavía depende de sí misma para lograr el pase directo si vence en Lima, algo que por los últimos antecedentes parece muy posible.

En caso de empate, los colombianos irán a Rusia si Argentina no gana y Chile pierde, y si pierde tiene opciones de jugar el repechaje, aunque deberá esperar que los "albicelestes" no sumen de a tres en Quito y Paraguay no supere por goleada a Venezuela.

Por su parte, Perú, que viene de sacar un valioso empate en La Bombonera, depende de otros resultados para conseguir pasaje directo a tierras rusas, ya que si gana deberá esperar que Chile no lo haga en Brasil y que Argentina iguale con Ecuador o no logre vencer por una diferencia de gol mayor al resultado en Lima.

Si los peruanos empatan o pierden deberán acudir más que nunca a las matemáticas para mantener su quinto lugar, o esperar que Argentina y Paraguay no logren imponerse en sus respectivos partidos.

#EliminatoriasEnTyC ¡GOL DE COLOMBIA! A los 11 minutos del segundo tiempo, Rodríguez marca el 1-0 ante Perú. pic.twitter.com/kJRLLXaR8p — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) 11 de octubre de 2017