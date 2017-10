¡Bella! La "China" Suárez mostró su panza de cinco meses

Eugenia "La China" Suárez mostró su pancita de cinco meses en una producción de fotos con la revista GENTE. Una de las imágenes fue a la tapa y lo más sorprendente fue que habló sobre su relación con Pampita Ardohain, la ex mujer de su pareja Benjamín Vicuña.

Primero le preguntaron sobre su ex novio y padre de su hija Rufina, Nicolás Cabré. "Desde que nos separamos, creo que no tuvimos una pelea. Pero tampoco somos los Ingalls: "¡Eeehhh, Navidad todos juntos!". Pero está todo bien… Él sabe que Rufina ama a Benjamín y yo sé que a Rufi le encanta la novia del padre. Y para mí no hay mayor tranquilidad que esa, y que además haya alguien que lo ayude", respondió.

De allí surgió el tema con de su relación con Pampita, a quien evita mencionar en los medios.

"No soy resentida ni rencorosa, pero te voy a responder algo que me decía mi papá: 'lo más importante es irse con la conciencia tranquila'. En cualquier vínculo. No es mi prioridad, y la de Benjamín tampoco. El tiene su relación con la mamá de sus hijos, como debe ser. El trato es entre ellos; no veo por qué debiera entrar yo", explicó.

El problema entre la China y Pampita comenzó cuando la modelo aseguró que había visto a su ex en una situación sexal con la actriz en un alto del rodaje de "El hilo rojo". Según Pampita, Vicuña todavía estaba en pareja con ella.