¿Argentina va al Mundial? Esto es lo que opinan tres referentes del deporte tucumano sobre la Selección

La Selección argentina afrontará esta noche en Quito un encuentro decisivo, de cuyo resultado dependerá si estará o no en el Mundial de Rusia. LAGACETA.com consultó a tres referentes deportivos de la provincia para conocer sus pronósticos sobre el resultado y las razones que suscitaron este momento que encuentra a la escuadra nacional en una situación casi límite.

Gabriel Ascárate (centro de Natación y Gimnasia, reciente campeón del Regional de rugby del NOA) sostuvo que "el panorama se presenta muy difícil. Obviamente, con mucha presión más que nada para los jugadores, pero a la vez tengo mucha fe. El seleccionado se tiene que hacer fuerte y, por ende, va a conseguir un buen resultado".





Gaby, que integró los Pumas XV y Jaguares, y tuvo una experiencia europea en el Carcassone francés y en el Glasgow Warriors de Escocia, opina acerca de cuáles son las causas de la inestabilida del equipo.

"Para mí, haber cambiado tanto el plantel, no haber formado una misma base de jugadores para todo un proceso es muy difícil, no se conformó un grupo y no generar una buena continuidad torno todo más dificultoso. Y el argentino es muy exitista, al tener a Mess creen que se tiene el mejor equipo, y no es así", considera el rugbista que es hincha de Atlético y de Boca.

Gabriel Albornoz, técnico de Asociación Mitre que se prepara para afrontar la Liga Argentina de básquet 2017/18, menifestó estar confiado "un ciento por ciento respecto del resultado, aunque la realidad dice que hace cinco partidos no le hacemos un gol a nadie. Hay que creer, más que nada en la calidad individual de nuestros jugadores porque es muy difícil que en tres o cuatro días de trabajo pueda aparecer un equipo".





Acerca del rival, estimó que "siendo un conjunto joven y si ninguna chance de clasificar, también puede ser beneficioso para nuestra Selección. Pero también nosotros tenemos que estar agradecidos del paraguayo Sanabria", opinó con una sonrisa en referencia al futbolista del equipo guaraní que en la fecha anterior desniveló ante Colombia (2-1) y le dio una vida más a la "albiceleste".

Albornoz se mostró crítico respecto del proceso que viene atravesando la Selección y el fútbol argentino en general.

"Creo que no hay una planificación acorde, si no me equivoco va cambiando cuatro entrenadores. Y tampoco es bueno que cuando no salen uno o dos resultados se cambia todo, se cambiaron siete números 9 en seis partidos; un día se juega con línea de tres, otro con cuatro de fondo. Somos prisioneros del exitismo y eso tira por la borda cualquier planificación", sentenció Albornoz.

También cuestionó al estamento dirigencial. "Si no fijate en lo que pasó en la elección de AFA, no se sabía quién era el presidente elegido. Tampoco ayuda la veda al periodismo, se crea un ambiente complicado y sin sentido. Y, por otro lado, uno ve lo mal que se viene jugando en la Sub20, en la Sub16... Para designar el técnico de la Sub 20 hubo 40 carpetas de propuestas presentadas y la AFA le dio el cargo a una persona que que no figuraba en ningú proyecto", reprochó el técnico.

Raúl Heriberto Aredes tuvo una destacada trayectoria como futbolista en nuestro país (Atlético, Estudiantes de La Plata y Unión) y en clubes de Colombia, Chile y México. Hasta unos meses atrás, formó parte del cuerpo ténico de Juan Manuel Azconzábal en el "decano" y en Huracán.





"Y... como piensa la mayoría, creo que será durísimo, sobre todo porque no se sabe cuál será la formación de Ecuador. Supuestamente, ante Chile, el nuevo ténico reservó a los hombres que más se adaptan a la altura para enfrentar a la Argentina. Pero más allá de eso, lo importante será lo que haga nuestra Selección, que pueda tener la suerte que hasta acá no tuvo", juzgó.

"El Zurdo" puso el acento "en el aspecto de la definición. Se crean las situaciones, pero no se logra convertir, está faltando prescisión para terminar las jugadas. El equipo no viene teniendo un gran nivel, pero por momentos jugó aceptablemente. Falta concretar, nada más", añadió.

Aredes reitera que hay que valorar lo conseguido por este grupo. "Muchos están juntos desde hace un tiempo y haber tenido la posibilidad de llegar a una final de Mundial y dos de Copa América no es menor. Compiten en la elite con sus clubes y me imagino que vienen motivados por vestir la camiseta de la Selección. Hay momentos en que las cosas no se dan, pero hay muy buenos jugadores", remató.