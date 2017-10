La Bomba tucumana dijo que está “desilusionada del gobierno de Macri”

Gladys "La Bomba Tucumana" Jiménez se animó a hablar de la actualdiad política. En el programa "Debo Decir", que conduce el periodista Luis Novaresio, se pronunció en contra del gobierno de Mauricio Macri y afirmó que se siente desilusionada. “Me duele en el alma ver tantas cosas que ocurren en nuestro país”, manifestó la cantante de música tropical.

La artista, figura del momento en "ShowMatch", ahondó el domingo en su reflexión sobre la actualidad en el país. “Me afecta mucho la parte de la tercera edad y de la adolescencia y de los niños también. Pero más los adolescentes porque veo muchos adolescentes perdidos con la droga, con el paco”, dijo la "Bomba".

Gladys, quien tiene un cargo público en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán que conduce Germán Alfaro, afirmó que "en una época confiaba en Cristina (Kirchner), me sentía atraída por ella. Considero que es una mujer muy inteligente y con una oratoria que te guarda en un bolsillo. Lla admiraba como mujer, como admiro a Evita, que para mí es lo más. Me daba la sensación de esa mujer fuerte, inteligente”, dijo.

Pese a las "flores" que le dio a la ex mandataria, tomó distancia del kirchnerismo: "la realidad es que no estamos bien, para nada".

El mes pasado, luego de que el concejal Ricardo Bussi la acusara de "noqui", Gladys habló de su cargo como asesora de la Secretaría de Gobierno en el área de Cultura de la Municipalidad capitalina.

Para justificar su nombramiento como personal de la municipalidad, Gladys explicó que trabaja junto a Walter Berarducci y que fue designada por Domingo Amaya, el anterior intendente. "Me lo recontra merezco. He caminado bajo la lluvia, he visitado barrios y hemos cumplido promesas", se defendió y aclaró que su sueldo ($27.000) "no existe, es nada". Además, reiteró que dona a diferentes instituciones todo lo que cobra por su cargo.

La cantante confesó años atrás que se quiere preparar para hacer política.