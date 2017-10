Las confesiones sexuales del novio de Gladys "La Bomba Tucumana"

Cuando Gladys "La Bomba Tucumana" Jiménez descansa de los escándalos, el novio de la cantante es el que hace declaraciones que sorprenden a la prensa porteña. Sebastián Escacena se refirió a la vida sexual que tiene con la participante del Bailando 2017.

Días atrás, Gladys había confesado que tenía relaciones sexuales una vez al mes con el futbolista de 28 años. "Mi novio quiere todos los días y como no recibe respuesta le digo 'tocate si querés, mi amor. ¡Y sí, pobrecito! Que se toque él, no que me lo toque otra", había dicho la artista.

Esta vez, el que tomó la palabra fue Escacena, quien sostuvo que "se dio la posibilidad de una vez por mes, pero no es siempre. Pasa que a veces ella termina cansada de los shows, o los ensayos… y bueno, tiene ganas de ir a dormir, no de tener relaciones".

"La pareja es de a dos, sino no sería pareja. Respeto la decisión de ella porque está cansada o tiene problemas hormonales", añadió en declaraciones en el programa "El Tratamiento de la TV", que se emite por Ciudad Magazine.

Cuando le consultaron si podría haber permiso para estar con otra mujer, la pareja de Gladys fue contundente al descartar una relación paralela: "creo que me cuelga de la punta del Obelisco".

"Hace cuatro años y tres meses que salgo con ella. Los primeros dos años era todos los días. Después de los dos años, ya me acostumbré", concluyó.