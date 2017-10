¡Insólito! Un alumno tuvo relaciones con la madre de su compañera en un aula de la escuela

Un alumno y la madre de una compañera de él, fueron sorprendidos teniendo sexo en un aula de la escuela. El joven tiene 19 años y la mujer 32.

La insólita situación ocurrió en una institución de la localidad de Quilmes, esta mañana. Quienes descubrieron a la pareja -que se encontraba en el piso 12- fueron empleados de seguridad del lugar, informó cadena3.com.ar.

"Tenemos una institución muy grande y el servicio de seguridad recorre los pisos que no se utilizan habitualmente durante la mañana. Dos personas se encontraban en un piso donde no debe haber nadie, pero no puedo dar información porque existe un protocolo al que debo ajustarme en estos casos, para resguardar la integridad de los alumnos", expresó directora de la institución.

El vicedirector de la escuela aseguró que "se tomaron las medidas correspondientes y el lunes vamos a elevar un acta de notificación sobre el caso" a la secretaría de Educación y Cultura del Municipio.

Según trascendió, ambos acusados hablaron con los directivos de la institución luego de haber sido hallados totalmente desnudos en el aula. El alumno aseguró que había ido allí "para estudiar", mientras que la mujer aseveró que subió hasta el piso 12 para que él la "ayudara" en una materia.