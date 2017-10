"El Hombre": De la Sota inauguró su negocio de ropa en Río Cuarto

El ex gobernador de Córdoba José Manuel De la Sota lanzó hoy al fin su propia línea de ropa, a la que bautizó 'El Hombre' y venderá al público en un local en la ciudad de Río Cuarto, y aunque evitó hablar de política recordó que tiene nietos y por eso quiere que "Argentina sea un país feliz".

"En la actualidad siguen habiendo muchas peleas en la Argentina, y la política a mí me aleja cuando todo es discusión y agresión, todo pasa por tratar de demostrar que el otro es peor que uno, y no que uno es mejor que el otro, y eso a mí no me gusta", aseguró el ex mandatario provincial en una rueda de prensa previa a la inauguración del negocio, que funcionará en la equina de Alvear y San Martín de la ciudad cordobesa.

Sin embargo, al ser consultado sobre cuál es su visión del país, desvió la respuesta al decir "no vale la pena que yo opine estando fuera, pregúntenles a los que están".

"Hoy me siento muy bien, estoy alejado en el buen sentido, estoy estudiando, preparándome en muchas cosas, estoy observando las cosas que pasan, la verdad que ha sido un año muy trágico. Como dice el Papa Francisco, estamos viviendo una tercera guerra mundial en cuotas, en etapas", aseguró.

"Este ha sido un año de catástrofes climáticas, y sumado a esto, hechos terroristas por todos lados que han arrojado muertos y temor en Europa y distintos lugares del mundo, va siendo un año muy difícil para la humanidad", agregó según Télam.





Sobre su nuevo emprendimiento, el tres veces gobernador cordobés dijo: "quería un trabajo ciudadano, como es el comercio, por ahora trabajo muy cómodo en lo que hago".

"Vamos a tener una buena respuesta, porque es ropa de muy mucha calidad, y con los precios que están accesibles, además adherimos a todos sistemas del pago en cuotas de las distintas tarjetas de crédito y también el plan que lanzó el Gobierno Nacional, Ahora 12, que va a permitir que muchísima gente que tiene que hacer una compra grande va a poder pagar en 12 cuotas al mismo precio de lista", indicó.