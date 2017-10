Uno por uno: qué día debe declarar Cristina y el resto de los imputados en la causa por la denuncia de Nisman

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue citada a indagatoria por el presunto encubrimiento de los iraníes imputados por la comisión del atentado a la AMIA, hecho que denunció el fiscal Alberto Nisman días antes de aparecer muerto.

La ex mandataria fue citada por el juez federal Claudio Bonadio, quien además dispuso la indagatoria de otros 14 imputados, entre los que se destacan el ex canciller Héctor Timerman y el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini. A todos les prohibió salir del país, detallaron las agencias Télam y DyN.

La ex jefa de Estado fue citada para el 26 de octubre, cuatro días después de las elecciones en las que competirá como candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires y un día antes de que se cumpla un nuevo aniversario de la muerte de su marido, el ex presidente Néstor Kirchner.

La causa se inició a partir de la denuncia de Nisman en la que se aseguraba que el memorándum de entendimiento suscripto entre Argentina e Irán, en relación a la investigación del atentado, era parte de una maniobra para "dotar de impunidad" a los iraníes sospechados a cambio de reflotar las relaciones comerciales entre ambos países.

A continuación, la fecha y la hora de las declaraciones de cada uno de los imputados:

- Héctor Timerman, ex canciller: 17 de octubre a las 9.

- Jorge Alejandro Khalil, ligado con Irán en la Argentina: 18 de octubre a las 9

- Ramón Allan Héctor Bogado, supuesto agente de inteligencia: 18 de octubre a las 10.30.

- Fernando Esteche, jefe de Quebracho: 18 de octubre a las 12.

- Luis D'Elía, ex dirigente piquetero: 19 de octubre a las 9.

- Eduardo Zuain, ex vicecanciller: 19 de octubre a las 11.

- Luciano Tantoclement, ex funcionario de Cancillería: 20 de octubre a las 9.

- José Alberto Mercado, ex asistente de Timerman: 20 de octubre a las 11.

- Alberto D'Alotto, ex vicecanciller: 23 de octubre a las 9.

- Carlos Zannini, ex secretario de Legal y Técnica: 23 de octubre a las 11.

- Oscar Parrilli, ex secretario general de la presidencia: 24 de octubre a las 9.

- Juan Martín Mena, ex funcionario: 24 de octubre a las 11.

- Angelina María Esther Abbona, ex procuradora del Tesoro: 25 de octubre a las 9.

- Andrés Larroque, jefe de La Cámpora: 25 de 2017 a las 11.

- Cristina Kirchner, ex presidenta: 26 de octubre a las 10.