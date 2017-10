Las 10 frases que nunca hay que decir en una entrevista de trabajo

Cuando más ansioso estás por encontrar un puesto de trabajo es cuando más errores podés cometer en una entrevista laboral. Las respuestas atropelladas pueden ofrender a un jefe o generarle dudas al reclutador.

Por más que seas la persona ideal para el puesto, tu desempeño en la entrevista puede ser clave para que obtengas el trabajo o no. Sucede que tus respuestas a ciertas preguntas pueden incomodar o generarle dudas a tu interlocutor.

Acá te mostramos 10 frases que no debés evitar si ralmente querés obtener un trabajo., según informó La Nación.

1- "Realmente quiero este empleo"

Pasión y entusiasmo en los postulantes son virtudes que deben ser resaltadas. Sin embargo hay distintas formas de demostrarlo, según detalló La Nación.

La forma incorrecta: "'Realmente quiero el trabajo' suena un poco desesperado, y la desesperación no se ve bien en ningún contexto", dice Zachary Painter, asesor de carreras y jefe de contrataciones en ResumeGenius.com.

La forma correcta: "Estoy muy entusiasmado porque me llamó a una entrevista y quisiera hablar de los detalles del cargo", aconseja decir Painter.

2- "Como ya dije"

Esa frase es un tanto acusadora para el entrevistador. A veces la usás como muletilla, pero de alguna manera indica que el empleador no te estuvo escuchando.

La forma incorrecta: "'Como ya dije' hace ver al postulante como que no tiene experiencia o capacidades significativas, dado que tiene que repetir la información", dice la asesora de carrera Donna Shannon.

La forma correcta: La experta dijo que un buen ejercicio antes de la entrevista es revisar la descripción del puesto de trabajo y escribir historias significativas para cada una de las responsabilidades.

"De este modo, cuando el empleador pregunte sobre una situación similar, el candidato tiene historias de calidad a mano", dice Shannon.

3- "Soy un trabajador esforzado, aprendo rápido, etc."

El empleador tiene demasiada experiencia para saber si esa frase tiene sostén o si se la está usando simplemetne porque uno cree que funciona.

La forma incorrecta: "Soy un trabajador esforzado"

"No describen lo que lo hace especial o incluso si encaja con la compañía" dice Aurora Meneghello, asesora de carrera y fundadora de la consultora Repurpose Your Purpose.



La forma correcta: Hablar de las capacidades y virtudes relacionadas al puesto.

4- "¿Qué probabilidades hay de que me contraten?"

Forma incorrecta: "'Me van a llamar? ¿Cuántas probabildiades hay?' Esa pregunta es muy obvia, ya que es lo primero que uno se pregunta cuando sale de una entrevista, pero no quiere decir que haya que expresarla. Solo demuestra la inseguridad de la persona.

"Si pregunta esto puede apostar a que sus probabilidades son cero, esto va más allá de la desesperación y ya entra en territorio patético", dice Painter.

Forma correcta: "'La perspectiva de trabajar aquí realmente me entusiasma y creo que encajaría bien en su equipo de trabajo".

5- "No me llevaba bien con mi jefe"

Cuando contrata un nuevo colaborador, el jefe de contrataciones quiere asegurarse de que la persona se llevará bien con los empleados.

Frase incorrecta:"' No tenía buena relación en mi trabajo anterior' Esto lo hace ver desagradecido, resentido y que es difícil trabajar con usted", dice la asesora de carrera Jean Viviano.

Frase correcta: "Estuve los últimos dos años en la compañía X y aprendí mucho. Pero estoy buscando algo que tenga más potencial para crecer", sugiere Viviano.

6-"Soy perfeccionista"

Frase incorrecta: "'Mi debilidad es que soy perfeccionista', esa frase sigue siendo otra frase cliché", dice Klimkiewicz. "Al contestar así uno suena inauténtico, pomposo y como que no ha pensado en sus debilidades. Hable de una debilidad real".

Forma correcta: "Podría ser que deja pasar las cosas, que no habla bien en público, flojo en el análisis de datos. No importa de qué se trate, asegúrese de que no sea crucial para el éxito de su trabajo y siempre explique cómo está tratando de mejorar", recomienda Viviano.

7- "¿Cuándo úedo empezar?"

No hay que demostrar la seguridad de que el empleo ya es tuyo.

Frase incorrecta: "'¿Cuándo quiere que venga?' suena arrogante, poco profesional y presumido", dice Painter.

Frase correcta: "Gracias por la entrevista. Espero saber de ustedes pronto"

8- "Eh"

Frase incorrecta: "Eh...". Es una muletilla cuando alguien se queda en blanco. y luego sigue una pausa incómoda.

Frase correcta: La clave es sonar reflexivo en vez de que tiene la cabeza vacía. "Tratar de llenar el silencio con palabras como eh lo hace ver como que está buscando algo que decir. Si necesita más que unos segundos diga: Déjeme pensar un momento. De este modo aparecerá como calmo y en control en vez de nervioso" sugiere Klimbiewicz.

9- "Este. Creo. / Usted sabe"

Éstas son otra serie de palabras que hay que evitar apra rellenar la duda.

Frase incorrecta: "Este... creo que...". Según la asesora de carrera Viviano, "lo hacen sonar inseguro y tonto. No es una combinación ganadora para una entrevista."

Frase correcta: "La práctica es clave aquí. Grábese respondiendo un simulacro de entrevista para ver cuánto usa estas palabras. Luego busque mejorar. También erradique frases pasivas como creo y usted sabe con afirmaciones más confiadas y orientadas", dice Viviano. "Esto aumentará su confianza y lo hará sonar más impactante para el jefe de contrataciones".

10-"No tengo ninguna pregunta para hacer"

"Parte del motivo por el que los jefes de contrataciones hacen esta pregunta es para evaluar el interés y conocimiento que tiene el candidato sobre la compañía a la que quiere entrar. Si realmente le importa el puesto tendrá preguntas que llevarán a una conversación fructífera", dice Painter.

Forma incorrecta: "no tengo dudas"