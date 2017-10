Una mujer resultó herida en un choque en cadena, que desató una polémica en las redes sociales

Cuatro personas se vieron involucradas anoche en un choque en cadena ocurrido en la esquina de las avenidas República del Líbano y Francisco de Aguirre, que dejó a una mujer con lesiones leves. La familia de la víctima asegura que el conductor que provocó el accidente abandonó el lugar, mientras que él niega esas versiones.

El siniestro ocurrió pasadas las 21, mientras cuatro vehículos esperaban la luz verde del semáforo ubicado sobre Líbano (ex Mitre). "Frenamos de golpe y me llevé la peor parte", le explicó a LA GACETA Juan José Urcevich, de 39 años, que conducía un Volkswagen Gol rojo, que embistió por detrás al Ford Fiesta, en el que se trasladaba Andrea Alderete, de 37.

La familia de la mujer publicó en las redes sociales que Urcevich, periodista de Canal 10, dejó sus documentos y se fue del lugar.

Matías Jorge Alderete, hermano de la mujer accidentada, le aseguró a este diario que fue uno de los primeros en llegar al lugar y adelantó que le iniciará una demanda al periodista. "Llegué a los 10 minutos del accidente. Me llamó mi hermana llorando porque le dolía el cuello, el tórax y la cabeza. El taxista (que fue chocado por el Ford Fiesta) me contó que el conductor del Gol dijo: 'ya está, ya lo vamos a solucionar', sacó los papeles de la guantera, los dejó y se fue a hablar por teléfono. Luego se subió a un taxi y se fue. A mi hermana la llevaron al Padilla: tiene un golpe en la clavícula, provocado por el cinturón de seguridad, y un golpe en la cabeza y en el pecho, debido al impacto con el volante".

En su descargo, Urcevich aseguró que estuvo involucrado en el incidente, pero que se fue del lugar después de hablar con los otros conductores y de chequear que la mujer se encontraba en buen estado de salud. "Me quedé, hablé con ellos, ellos se fueron, yo me fui. Después aparecí escrachado en Facebook. Es rarísimo que alguien te deje los documentos y se escape. Dejé todos los papeles y me fui. Me fije que la chica este bien y hablé con el taxista", fue la versión del también relator de partidos de fútbol.

"Me sacaron la patente, me retuvieron el documento. No sé qué es lo que están buscando. Me desayuné esta mañana con esa publicación, primero la vio mi hija. Ni siquiera tuvieron el recato de esto. Fui a la comisaría y hasta ahora no me hicieron ninguna citación. El tema del abandono es sí la persona esta tirada y agonizante. La chica estaba en crisis de nervios, me quedé, hable con ella y la tranquilice. Hablamos bien. No se sí ella estará al tanto del posteo del hermano. No se qué buscan", concluyó Urcevich, que terminó con el labio apenas lastimado ya que el cinturón de seguridad lo ayudó a amortiguar el golpe.