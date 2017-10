Premian con el Nobel de Economía al estadounidense Richard Thaler

El Premio Nobel de Economía 2017 fue concedido al estadounidense Richard H. Thaler, de la Universidad de Chicago, por ayudar a comprender "la psicología de la economía", anunció la Academia de Ciencias en Estocolmo.



Thaler ha recibido ya numerosos premios por su contribución a la economía del comportamiento, señaló el jurado, que trata sobre los factores psicológicos y de otro tipo que afectan a las decisiones económicas. El experto incorporó "supuestos psicológicamente realistas a los análisis de las decisiones que se toman en economía", señaló la Academia en un comunicado.



