Una joven denunció que fue abusada por su ex novio en Monteros

Una jovencita de 18 años denunció que fue abusada sexualmente por su ex novio durante la noche del sábado, cuando se encontraba junto a un grupo de amigos. El ataque habría ocurrido a metros de una zona conocida como "Cancha de Pollo", en la localidad de Monteros, ubicada a 55 kilómetros al sur de la capital provincial.



Según comentó a adolescente en la comisaría monteriza, en la tarde del sábado se encontró con una amiga, que estaba acompañada por el ex novio de la presunta víctima y otro joven, mayor de edad.



Luego de consumir bebidas alcohólicas, el ex novio llevó a la adolescente hacia una casilla, ubicada a pocos metros del lugar de encuentro del grupo.





La joven aseguró que no recuerda lo que sucedió luego del presunto ataque y que despertó en la casa de su amiga. Desde ahí fue recogida por su madre, quien la acompañó a asentar la denuncia en la sede policial.