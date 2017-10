2. No hubo pericias a la acusada de filicidio

Luego del caso que causó conmoción en Tucumán, en el que una mujer asesinó a sus dos pequeños hijos con un bisturí, se pudo saber que en realidad ella no había superado una pericia psicológica 24 horas antes, sino que había tenido una sesión con un profesional que la contenía. Esto fue informado por el juez de Familia Orlando Stoyanoff, quien tenía la causa que había iniciado la mujer contra su ex pareja por violencia de género. "El hombre no tenía ninguna restricción para ver a sus hijos y las partes estaban buscando un acuerdo para un régimen de visitas. El acuerdo no llegó a materializarse. Las razones que hayan existido escapan a mi conocimiento", explicó. Por otro lado, discrepó con abogadas consultadas con por LA GACETA, que había asegurado que el fuero estaba colapsado. "No se trabaja en condiciones ideales, hay carencias, pero no coincido con que estemos colapsados. Sí puedo reconocer que en este momento tenemos 6.964 registros en trámite, es mucho", advirtió.