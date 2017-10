Susana y Moria: las divas pro y anti Messi

La Selección Argentina está a las puerta del duelo más importante de los úlitmos años, ante Ecuador, para buscar clasificar al Mundial de Rusia 2018 o al menos asegurarse jugar el repechaje.

Ante el complicado panorama, millones de hinchas dierob su opinión y mostraron su apoyo, o no, al equipo que dirige Jorge Sampaoli. Entre ellos estuvieron las dos divas de la televisión argentina: Susana Giménez y Moria Casán.

"Vamos, vamos, Argentina. #Yobancoalaseleccion", escribió la conductora televisiva en su cuenta de Twitter. Y luego, reiteró el apoyo con otra publicación para Messi y otros jugadores del seleccionado. "Mauro (Icardi), el martes te necesitamos. A vos, a Dybala, a Messi, a todos. No se concibe un Mundial sin Argentina", publicó Susana.

Momentos más tarde, la otra diva salió a pegarle con todo a los jugadores.

"Me parece que son chicos que se conocen recién acá y que no sienten la camiseta. Y realmente no tienen por qué sentirla. Este país no le dio una oportunidad a Messi. La oportunidad para convertirse en un grande se la dio España, Argentina no lo consideró. Entonces él no tiene por qué sentir la bandera nuestra, él se siente español. Amén de que ahora son todos metrosexuales, chicos tatuados y, ante la posibilidad de que se rompan la piernita, les preocupa más no poder trabajar como modelos publicitarios, en donde ganan más que en el fútbol. ¡Ganan 100.000 dólares por segundo! No me interesa la vida del futbolista, no me interesa el fútbol", sostuvo Moria en diálogo con Crónica.

Y siguió, mostrando que a diferencia de Susana, no banca tanto al equipo. "Ahora los jugadores son los nuevos divos y ganan más que los actores de Hollywood. Esto no es envidia ni nada que se le parezca, pero no sienten la camiseta ni a la Argentina. La presión que tienen es que vienen a un país que desconocen por más que nacieron acá. Están acostumbrados a trabajar con euros. Pónganle a cada uno la camiseta con el signo euro del país donde trabajan y arriba la camiseta argentina. En una de esas, se motivan más. Y antes de irse, que les hagan fotos con minitas en bolas. No me interesa la Selección, no me interesa Jorge Sampaoli. El único mundial que viví con alegría fue el de César Luis Menotti."