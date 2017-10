Con doblete de Scocco, River le gana a Defensa, por la Copa Argentina

FORMOSA.- River, único de los "cinco grandes" que sigue en la Copa Argentina, busca hoy avanzar a cuartos de final del torneo y le gana 2-0 a Defensa y Justicia en la provincia de Formosa.

En 10', De la Cruz recibió la pelota en el área rival, intentó la gambeta y Adrián Cubas (ex Boca) interceptó con mano. Penal e Ignacio Scocco convirtió el primero. No transcurrieron dos minutos del tanto de apertura, cuando un error defensivo del "halcón" le permitió al ex Newell's marcar el segindo con una sutil definición.

River y Defensa se miden en el estadio Municipal de la capital formoseña desde las 19, por la llave de octavos de final de la Copa Argentina, con el arbitraje de Silvio Trucco, en un encuentro televisado por TyC Sports.

Marcelo Gallardo, técnico de River, intenta darle minutos de juego a los titulares con los que cuenta, ya que tiene cinco ausencias de peso: el paraguayo Jorge Moreira y los argentinos Milton Casco y Enzo Pérez fueron convocados pos sus seleccionados para la fecha de Eliminatorias, en tanto Gonzalo "Pity" Martínez debe cumplir una suspensión por haber sido expulsado e Ignacio Fernández se encuentra lesionado.

La idea del cuerpo técnico "millonario" es que "Nacho" Fernández, quien sufrió una distensión muscular en el muslo derecho, se recupere bien para la primera semifinal de Copa Libertadores, a jugarse el 24 de octubre frente a Lanús (en Núñez la ida, y la vuelta será el 31 de octubre en La Fortaleza). Por eso, el volante ex Gimnasia no viajó a Formosa en el vuelo chárter junto al plantel.

En la Copa Argentina, River superó en la primera ronda a Atlas, de la Primera D, por 3 a 1; y a Instituto de Córdoba (Primera B Nacional) en los 16avos. de final. Defensa y Justicia, por su parte, le ganó a Sol de Mayo (Viedma) por 3 a 0 en los 32avos. y eliminó a Temperley por 2 a 0 en los 16avos.

El equipo de Florencio Varela, por su parte, viene de igualar 0-0 ante Huracán en la última fecha de la Superliga, y antes perdió dos encuentros seguidos contra Unión y Colón de Santa Fe (ambos por 3 a 1), lo que precipitó la salida de Nelson Vivas como entrenador en la cuarta jornada.

El director técnico interino del "halcón", Manuel Fernández, repite a los mismos 11 que jugaron contra el "Globo" por la quinta fecha, el pasado viernes en Varela.

El que pase a cuartos de final entre River y Defensa y Justicia se cruzará con el ganador de Belgrano de Córdoba y Atlanta en cuartos.(Télam)

