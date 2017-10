El relato de Roberto Cannesa: "sobreviví a algo imposible, creí que me iba a morir en la Cordillera"

Fue protagonista de una de las tragedias más impactantes de toda la historia. Por eso cuando Roberto Canessa habla, todos escuchan y quedan atentos a su relato. Claro, se trata de uno de los sobrevivientes del accidente de Los Andes ocurrido el 13 de octubre de 1972.

"Sobreviví a algo imposible. Pensé que me iba a morir en La Cordillera", dice este uruguayo de ya 64 años, mientras recuerda lo que sufrió junto a su equipo de rugby, los Old Christians de Uruguay. Ellos viajaban a Santiago de Chile en un avión militar que se estrelló en la cordillera de los Andes, en Mendoza.

El sobreviviente deja por un momento el pasado y se enfoca en la actualidad, sobre todo en el hecho de que muchas de las nuevas generaciones no conocen ni están al tanto de la tragedia que a él lo marcó para siempre. "Ellos no pueden creer, ni dan crédito de todo esto", entiende Canessa mientras remarca todo aquello que pasaron hasta que los rescataron.

"Con mis amigos decíamos: 'peor que esto no existe'. Sin embargo, ese día cayó un alud y me enterró vivo", continúa el hombre en un mano a mano exclusivo con LA GACETA, durante el evento de la empresa lo que acompañó en su visita a la provincia.

"De acá me quedo con el acento tucumano, las empanadas, el amor a la tierra y los principios. Toda la identidad poderosa de un lugar es lo que da arraigo y familia. Y disfruto de las identidades de los pueblos, porque es lo que me contagian y no conozco", resume Canessa todavía emocionado con su historia y con poder darla a conocer en cada lugar que visita.