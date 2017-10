"Prohibido perder con Argentina": Ecuador ya se prepara para el partido del martes

Las repercusiones por el empate entre Argentina y Perú continúan y traspasan fronteras. No por nada el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Carlos Villacís, advirtió a los futbolistas del seleccionado de su país que no pueden perder con Argentina, el próximo martes 10 de octubre por la última fecha de las Eliminatorias.

"Está prohibido perder con Argentina. Estoy seguro que el público ecuatoriano aplaudirá a los jugadores el martes. En ese partido estarán más aplomados y se gana o se gana", comentó Villacis.

Ecuador se quedó sin chances de jugar el Mundial de Rusia al perder ayer con Chile por 2-1, y recibirá el martes en Quito a la Argentina, que dificultó su presencia en la próxima Copa del Mundo.

"El que da todo no debe nada, los jugadores dieron todo más allá de sus capacidades y experiencia. Yo felicité a los chicos, por la entrega y actitud que tuvieron ante Chile. Tenemos futuro, no puedo criticarlos", concluyó Villacís alentando a sus jugadores que si bien no podrán llegar al mundial, serán parte de lo que pueda suceder con la Selección Argentina.