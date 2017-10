Filicidio en Tucumán: "el padre de los niños se cansó de reclamar que ella no estaba bien"

"El padre de los niños asesinados por su propia madre todavía no encuentra razón de cómo pudo haber ocurrido algo así. Él se cansó de reclamar a la familia de Nadia Fucilieri que su ex mujer no estaba bien; pero sólo recibió como respuesta 'ella es así'. Está devastado", le contó a LA GACETA la abogada Silvia Furque, patrocinadora de Aldo Martínez.



La defensora aclaró que hasta ahora no hay movimientos en la causa, ya que Fucilieri se encuentra totalmente sedada en el hospital del Carmen. "La joven, por el estado en que está, no pudo explicar por qué cometió el doble filicidio, ni tampoco pudo ser legalmente aprehendida. Hasta que no declare, el caso seguirá igual. Mientras tanto, nosotros vamos a poner todo a disposición de la Justicia para lo que se necesite", aclaró Furque.

Aldo Martínez estaba cerca de volver a ver a sus dos pequeños hijos, Marcelino y Pía del Rosario, luego de nueve meses separados. El padre de los chicos iba a conseguir un acuerdo de un régimen de visitas, ya que el hombre tenía una orden de restricción por una denuncia de su ex pareja. Se sospecha que ese podría haber sido el móvil que desató el doble crimen que conmociona a todo el país.





La mujer mató con un bisturí a los dos chicos y escribió una carta en la que responsabilizó a su ex del homicidio: “Hijo de puta ahora vas a sentir culpa. Vas a pagar por cada gota de sangre de tus hijos”, sentenció en la nota que se encontró en el comedor. El móvil del crimen podría haber sido protegerlos de su padre, aunque esta hipótesis está supeditada al análisis que una junta médica hará del estado psicológico de la mujer de 29 años.



En el operativo que se realizó en la casa de Santa Fe al 1.800 se hallaron elementos que podrían indicar que Fucilieri habría sufrido algún brote psicótico o algún trastorno emocional antes de cometer el crimen. Uno de ellos es la nota de suicidio. Otro sería el hecho de que trasladó el cuerpo de uno de sus hijos hasta su cama, debajo de la cual se encontraron además dos bolsas con sangre. Se sospecha que tras herirlos, la mujer juntó el líquido para esconderlo.



Separación



Fucilieri y Martínez vivieron juntos en esa vivienda hasta enero de este año. Se separaron luego de que ella logró que la Justicia dictara una prohibición de acercamiento por una supuesta agresión aunque él no tenía ninguna denuncia penal por violencia de género. Tras ese momento, el hombre fue apartado de sus hijos.





A mediados de septiembre, se realizó una audiencia conciliatoria en la que él ofreció entregarle 17 mil pesos por mes a ella en concepto de pensión alimentaria a cambio de que se le permitiera tener un régimen de visitas. Por recomendación de una profesional del Colegio de Abogados que brinda asistencia gratuita, la enfermera rechazó el planteo. El próximo encuentro se programó para el 3 de noviembre.



El martes, Fucilieri fue a una entrevista psicológica que estuvo a cargo de los profesionales del Poder Judicial en la que no se detectó ningún problema y hasta la joven habría confirmado que quería que el padre retomara contactos con los pequeños.

Por esta razón, otra hipótesis que se baraja es que la enfermera se haya enterado de que su ex pareja habría iniciado una relación con otra persona y que le causó el brote psicótico.