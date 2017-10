El Premio Nobel de la Paz fue para la "Campaña Para Prohibir las Armas Nucleares"

La Campaña por la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN, por sus siglas en inglés) fue galardonada con el Nobel de la Paz de 2017 , anunció hoy el Comité Nobel en Oslo, en un fuerte mensaje hacia Corea del Norte, que este año aumentó sus amenazas y sus capacidades para un posible ataque nuclear.



"La organización recibe el premio por su trabajo para llamar la atención sobre las consecuencias humanitarias catastróficas del uso de armas nucleares y por sus esfuerzos pioneros para lograr un tratado de prohibición de esas armas", dijo la presidente del Comité Noruego del Nobel, Berit Reiss-Andersen.





"Vivimos en un mundo donde el riesgo de que se usen las armas nucleares es mayor de lo que ha sido por un largo tiempo. Algunos estados están modernizando sus arsenales nucleares y hay un peligro real de que más países intenten conseguir armar nucleares, como mostró Corea del Norte", señaló.



La ICAN es una coalición integrada por 468 organizaciones no gubernamentales de 101 países que trabaja en todo el mundo y que tiene su sede central en Ginebra. Su mayor éxito fue la campaña por conseguir la firma del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares que 122 países aprobaron en julio pasado, aunque su alcance es sobre todo simbólico, dada la ausencia de las nueve potencias nucleares entre los firmantes.



Cuando los periodistas preguntaron a Reiss-Andersen si el galardón era básicamente simbólico, dado que no se han alcanzado medidas internacionales contra las armas nucleares, la presidenta respondió que "lo que no tendrá impacto es ser pasivos".





"El Premio de la paz de 2017 insta a los Estados nucleares a que inicien las negociaciones para la eliminación gradual en el mundo de 15.000 armas nucleares", explicaron desde el Comité. "ICAN ha sido el agente principal de la sociedad civil en los esfuerzos para lograr una prohibición de las armas nucleares bajo el derecho internacional", añadieron.



Este año había 318 candidatos para alzarse con el reconocimiento. De ese total, 215 eran personas y 103, organizaciones. El año pasado, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos , se alzó con el reconocimiento, por su esfuerzo para acabar con la guerra civil de 50 años en su país y el acuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



Fue creado en 1896 por Alfred Nobel, inventor de la dinamita, que dejó escrito en su testamento un encargo al Parlamento noruego para que cada año reconociera la labor de hasta tres personas u organizaciones por su trabajo por la humanidad.



En los últimos días se habló de la posibilidad de que el Nobel de la Paz de este año estuviera relacionado con la lucha contra las armas nucleares, en el marco del rechazo del presidente estadounidense, Donald Trump , al acuerdo nuclear con Irán y de su escalada verbal con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, que incluyó amenazas de un ataque intercontinental con una bomba de hidrógeno por parte de Pyongyang. El régimen norcoreano realizó un nuevo ensayo atómico el mes pasado, que demostró una capacidad más destructiva y de más largo alcance en su arsenal.El premio Nobel de la Paz es considerado la mayor distinción política del mundo.Debían ser premiados quienes "más o mejor hubieran trabajado por el hermanamiento de los pueblos, la supresión o reducción de los Ejércitos o la educación y difusión de congresos de paz".El Nobel de la Paz es el único Nobel que se anuncia y entrega en Oslo en lugar de Estocolmo. Los ganadores son anunciados en octubre y los premios se hacen entrega el 10 de diciembre, coincidiendo con el aniversario de la muerte del Alfred Nobel. Está dotado con 9 millones de coronas (unos 940.000 euros).El anuncio culmina una semana en la que se han anunciado los ganadores del Nobel en las disciplinas de medicina, física, química y literatura.