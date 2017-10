Argentina no encuentra los caminos para llegar al gol ante Perú

La Selección busca ante su par de Perú, desde las 20.30 en La Bombonera, un indispensable triunfo para no caer en un escenario insólito e impensado, como representaría no asistir al Mundial de Rusia 2018. Se fue el primer tiempo , el local no encuentra la fórmula del gol y el partido está 0-0.

El equipo de Sampaoli ejerce una presión sostenida arriba y ahoga la salida de su rival. Y tuvo las dos más claras con un corner ejecutado por Di María a ras del piso que concetó Messi y el balón se desvió en un defensor peruno cuando tenía destino de red. Después, Di María disparó alto desde buena posición.

Pasada la media hora de partido, el conjunto de Gareca se fue acomodando posicionalmente y salió del encierro. Una acción personal de Gómez finalizó con un disparo potente que Galesse mandó al corner. Pero fue el visitante el que dispuso de la mejor oportunidad tras recuperar la pelota en tres cuartos del campo argentino y Farfán, en el área chica, definió mal de derecha.

Messi no había podido desequilibrar individualmente hasta que apareció a los 38, limpió a tres rivales y un desvío en Araujo evitó lo que parecía ser gol "albiceleste". Y en el tiempo añadido, un milimétrico centro de Messi para Benedetto que cabeceó mal.

La decimoséptima y penúltima fecha de la eliminatoria sudamericana enfrentará a dos equipos que tienen igual cantidad de puntos (24) y que intentan apoderarse de uno de los cuatro cupos directos que entrega el continente para asistir a la Copa del Mundo venidera.

El representativo albiceleste figura hoy en la quinta colocación en la tabla de posiciones, con una diferencia positiva de gol (+1), condensada en 16 tantos a favor y 15 en contra. Esta situación le garantizaría provisoriamente una serie repechaje contra el ganador de la eliminatoria de Oceanía, que es Nueva Zelanda.

Perú viene de tres éxitos consecutivos y está cuarto en la clasificación, con la misma diferencia de gol, pero mayor cantidad de tantos convertidos (26-25).