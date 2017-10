La carta que dejó la joven que asesinó a sus hijos: "vas a pagar por cada gota de sangre"

Lo primero que se encontró en el comedor de la vivienda fue la carta que Nadia Fucilieri le escribió a su ex, Aldo Martínez, con quien estaba separada desde enero. "Hijo de puta ahora vas a sentir culpa… Vas a pagar por cada gota de sangre de tus hijos", fueron las palabras que la filicida habría escrito y dejado en una mesa.

No había restos de sangre en el papel, por lo que se cree que redactó esa nota antes de acabar con la vida de los pequeños, dijo una fuente.

Después se habría dirigido a la habitación de los niños. Allí, con un bisturí, le habría aplicado dos certeros cortes en el cuello a Marcelino, que estaba durmiendo. Al parecer, Pía del Rosario se despertó y allí habría sido atacada por la madre.

Se sospecha que fue así porque la pequeña presentaba diferentes heridas defensivas en su cuerpo y en el cuello. Luego la madre habría intentado quitarse la vida cortándose los brazos y lesionándose la garganta, pero no pudo cumplir con su cometido.

"No sabemos qué pasó. Sabíamos que no estaban bien, pero de ahí a que haga algo así esa chica es incomprensible", señaló María Laura, vecina de la joven enfermera. “Nos queríamos morir cuando nos enteramos de la noticia. Tenía problemas con su ex, pero jamás pensamos que tomaría una decisión así”, contó Mariela, amiga de la joven.