Mitad de semana con mucho calor: la máxima alcanzaría los 36°

Una jornada bastante calurosa es la que se vivirá hoy en Tucumán, que amaneció con una temperatura mínima de 16°. El cielo se encuentra despejado por lo que la máxima podría alcanzar los 36°, de acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para la noche irá tornándose nublado.

El jueves no habrá cambios y se espera un registro térmico de 35°. Para el viernesm el SMN anuncia un moderado descenso con una máxima que no superaría los 28°. Además estará inestable por la tarde noche aunque no se anuncian lluvias al menos hasta ahora.

Así seguirá el sábado con temperaturas que irán de 18° a 25°.

