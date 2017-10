Martín Sivak presenta en Tucumán su libro "El Salto de Papá"

"El Salto de Papá" le cambió la rutina a Martín Sivak. El libro tuvo tanto éxito que está a punto de publicarse la cuarta edición en Seix Barral. El autor llegó a Tucumán para presentar su obra hoy, a las 20, en el nuevo local de la librería Cúspide, ubicado en la esquina de San Martín y Junín.

"Nunca me había pasado de recibir tantos mensajes diarios de gente que no me conoce, que no conoció a mi papá y que el libro lo emocionó, se rió, lloró y para mí eso es lo más extraordinario y nunca antes me había pasado con un libro -dice Sivak, en una entrevista con LA GACETA-; por ahí a alguien le puede gustar más o menos, pero en este caso transmite una cercanía con el lector, que no la tenía; eso es como abrir una ventana y tener una conversación, que quizás yo quería tener y ahora descubrí que con los lectores uno puede interactuar, puede decir cosas; es más en todos mis libros incluyo mi correo electrónico en la solapa, pero esta es la primera vez que no publiqué; sin embargo, por las redes sociales es fácil contactarme y por eso recibo los mensajes", agregó.

El libro, que está primero en el ranking nacional de No Ficción, reconstruye la vida y la muerte de su padre, Jorge Sivak, un hombre que fue militante comunista, banquero, guerrillero urbano, abogado de presos políticos, sufrió el secuestro y asesinato de su hermano mayor y se suicidó el 5 de diciembre de 1990, cuando se declaró la quiebra de su empresa. El autor es docente universitario, editor y escribe para diarios y revistas. Publicó El asesinato de Juan José Torres (1997), Jefazo: Retrato íntimo de Evo Morales (2008), entre otros.

"Preferí contar todo sobre mi padre, porque es la manera de entenderlo, la verdad se imponía, porque alguien podrá decir: tu papá hizo tal cosa y sí, y por eso no dejé de quererlo", remarcó. El escritor (1975, Buenos Aires) firmará ejemplares a las 17.30 en la librería Cúspide, ubicada en 25 de Mayo 471.