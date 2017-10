La despedida más triste: así recordó Dominique Metzger a Edgardo Antoñana

Un tipazo. Con esta frase, Dominique Metzger despidió a su compañero de la TV de los fines de semana, Edgardo Antoñana, quien falleció ayer.

Quién era Edgardo Antoñana, el periodista "gruñón de TN

Ambos se habían convertido en la pareja televisiva ideal: ella era relajada y serena; él, firme y “gruñón”. Trabajaron juntos por última vez el domingo.





EN EL ESTUDIO. Metzger y Antoñana junto a otros periodistas de TN.



"Es un momento de mierda. El domingo estuvimos charlando cuando terminamos el programa, me quedé esperándolo porque él viajaba a la costa, y viste como somos nosotros que tenemos una relación de amistad más allá del trabajo, de ida y vuelta, con mucho cariño. De su familia me avisó la mujer, y yo a partir de ahí avisé al canal porque no sabían", le dijo al diario La Nación.

“Era un tipazo, muy íntegro, noble, con un conocimiento poca veces visto con respecto a otros compañeros con los que me haya tocado trabajar", lo recordó. Y agregó: "Era un tipo gruñón pero solidario, buen amigo, mantenía un aprendizaje constante, siempre había algo más para aprender, para escribir y para sacarle el jugo".

Antoñana y Metzger eran los conductores del informativo de la mañana los fines de semana en TN. Él falleció ayer en Pinamar a causa de un aneurisma. Su muerte generó mucho dolor entre sus colegas y entre los televidentes.