Escuchá algunos de los éxitos de Zucchero, que presentará "Black Cat" en Tucumán

Tras décadas de éxitos en todo el mundo, los clásicos de Zucchero llegan a Tucumán. El artista italiano se presentará el 19 de octubre en el teatro Mercedes Sosa con su Tour 2017: "Black Cat".

El artista tiene decenas de éxitos en su haber y regresa a la Argentina para aportar un toque italiano a su verdadera pasión musical: el blues. Adelmo Fornaciari -el verdadero nombre del cantante-, es el artista que más discos vendió en la historia de la música de su país y tiene una de las voces más destacadas del mundo.





En su repertorio para este show están los clásicos Senza Una Donna, Baila, Così Celeste, Cuba Libre, Todo el mundo tiene que aprender alguna vez, Diavolo In Me, Il Volo, Miserere, Diamante; así como nuevas pistas de su nuevo álbum "Black Cat" que incluyen Partigiano Reggiano & Ti Voglio Sposare con Hotei, Turn The World Around y Las calles de la entrega -letra de Bono un homenaje a los ataques de noviembre de 2015 en París-.

Su disco "Oro, incenso e Birra" lleva vendidas más de 8 millones de copias y se considera el más vendido en la historia de la música pop italiana.

Las entradas se pueden adquirir en la boletería del teatro, de 9 a 21. Si sos socio de Club LA GACETA, apurate porque quedan pocas entradas 2x1 para que aproveches.

Escuchá algunos de sus éxitos: