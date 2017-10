Murió Tom Petty, leyenda de la música americana

El músico estadounidense Tom Petty murió anoche a los 66 años, informó su mánager en un comunicado publicado en medios estadounidenses. "En nombre de la familia de Tom Petty estamos devastados al anunciar la prematura muerte de nuestro padre, esposo, hermano, líder y amigo Tom Petty", escribió Tony Dimitriades.



Petty había sido hospitalizado sin actividad cerebral el domingo. Al parecer estaba inconsciente y no respiraba después de sufrir un ataque cardíaco en su casa en Malibú.

Según la web TMZ, se tomó la decisión de retirarle los medios para mantenerle con vida artificialmente.



El cantante, que lideró la banda "Tom Petty and the Heartbreakers", también formó parte de los "Traveling Wilburys", una superbanda de la que formaron parte leyendas del rock como el ex Beatle George Harrison, Roy Orbison, Jeff Lynne de Electric Light Orchestra (ELO) y Bob Dylan. Estos dos últimos son los únicos supervivientes de la legendaria formación que tuvo éxitos como "Handle With Care".





Junto a los "Heartbreakers", Petty se hizo famoso a partir de los años 70 con temas como "American Girl", "Free Fallin'", "Refugee" y "I Won't Back Down". Hace pocos días se había presentado con su banda en Los Angeles y tenía previstos dos conciertos en Nueva Yok en noviembre.