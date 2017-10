Boudou va al banquillo de los acusados por el caso Ciccone

BUENOS AIRES.- El ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, será sometido a partir de este martes al segundo juicio oral y público en su contra, en esta oportunidad acusado de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública a raíz de la venta de la ex Ciccone Calcográfica, luego de que fuera rechazado un último pedido de postergación.



La defensa del ex vicepresidente intentó sin éxito postergar el inicio del proceso al pretender unificarlo con otra causa que aún se encuentra en etapa de instrucción, que es la que lo investiga por la firma de un contrato por parte del gobierno de Formosa con el fondo de inversión The Old Fund, el mismo que aparece en la causa Ciccone.

Fuentes judiciales consignaron que los jueces del Tribunal Oral Federal número 4 -- rechazaron el planteo, con lo cual quedó confirmado el inicio este martes del proceso oral a Boudou y otros acusados por la venta de la ex Ciccone Calcográfica a un fondo de inversión que para la Justicia está vinculado al ex vicepresidente.