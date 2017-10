Murió Edgardo Antoñana, uno de los periodistas más conocidos de TN

El periodista Edgardo Antoñana, una de las caras más conocidas del canal Todo Noticias (TN), murió anoche a los 62 años como consecuencia de una aneurisma, según confirmó su propia familia.

Antoñana, nacido en Neuquén, se había convertido en uno de los conductores más reconocidos de la mencionada señal por su estilo cascarrabias. En el último tiempo estuvo a cargo de los fines de semana junto a Dominique Metzger.





A la hora de repasar su vida, TN recordó que estudió locución en Capital Federal y se mudó a Europa durante la dictadura, donde trabajó para la BBC de Londres. También fue periodista de la revista Gente, Canal 9, Canal 7 y ATC.

Además, Antoñana fue productor periodístico de Susana Giménez. Según él mismo contó, vivó esa tarea “con cierto sufrimiento”. “Era un trabajo vinculado al mundo del espectáculo, al que no pertenezco. No me sentía enriquecido profesionalmente, sentía cierta postergación”, había revelado.