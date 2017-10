Se eleva a 59 el número de víctimas de la masacre de Las Vegas

Al menos 59 personas murieron y más de 500 resultaron heridas durante el ataque de un francotirador mientras se celebraba un festival de música al aire libre en Las Vegas, confirmó hoy la Policía, por lo que se trata del crimen de mayor envergadura de este tipo en la historia de Estados Unidos.

Según la Policía, el tirador comenzó a disparar en torno a las 22:00 horas del domingo (07:00 GMT del lunes) desde el piso 32 del hotel Mandalay Bay contra los asistentes al concierto en The Strip, el famoso boulevard de los casinos de la meca del juego en Nevada.

En el momento del ataque, unas 30.000 personas asistían al concierto del músico country Jason Aldean, en el popular festival Route 91 Country Music Harvest. Los testigos hablaron de cientos de disparos.



El presunto atacante fue identificado como un hombre de 64 años llamado Stephen Paddock, que vivía cerca de la ciudad. "Creemos que se trató de un único atacante, un lobo solitario", dijo el sheriff del distrito, Joe Lombardo. En la habitación del hotel se encontraron varias armas. De acuerdo con la policía, se suicidó después del tiroteo y fue hallado muerto en la habitación.

Si bien poco después la milicia terrorista Estado Islámico (EI) reivindicó hoy por medio de su órgano de propaganda Amaq la matanza y dijo que el autor de la masacre fue un "soldado" del EI que "pocos meses" antes de cometer el atentado se había convertido al islam, el FBI dijo que la matanza no está relacionada con una organización terrorista internacional.





"Hemos determinado hasta este momento que no hay conexión con un grupo terrorista internacional", dijo Aaron Rouse, agente especial a cargo de la oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) estadounidense en Las Vegas. Por ahora se siguen desconociendo los móviles de Paddock.

El atacante pudo matar a tantas personas debido a que disparó desde una posición elevada, apuntó un agente retirado del FBI en declaraciones al canal estadounidense CNN



El presidente estadounidense, Donald Trump, describió la masacre como un "acto de maldad pura" y llamó a los estadounidenses a la unidad. Trump, quien no hizo referencia alguna al EI, señaló que visitará Las Vegas el miércoles para conocer de primera mano la situación.

De los 527 heridos, al menos 12 quedaron en estado crítico, uno de los cuales murió con posterioridad, dijo una portavoz de la clínica universitaria de Las Vegas al canal CBS. El número de heridos había sido cifrado en 512, pero luego la Policía del condado revisó el número al alza.

En pleno desierto del Mojave, Las Vegas es una de las ciudades más turísticas del mundo: el año pasado, unos 43 millones de personas visitaron esta localidad de 630.000 habitantes. Es conocida por sus casinos y por haber acogido grandes espectáculos de estrellas como Elvis Presley o Frank Sinatra. La posibilidad de casarse en una noche atrae también a muchas parejas del mundo a la ciudad del estado de Nevada, que fue fundada en 1905.



En tanto, la policía informó que una mujer relacionada con Paddock, no se encuentra en Estados Unidos y no parece haber estado involucrada en la matanza. "La hemos ubicado fuera del país, no estaba con él cuando él (Paddock) hizo el check-in (en el hotel de Las Vegas desde el cual disparó), según hemos descubierto", dijo el sheriff Lombardo a periodistas. (DPA)