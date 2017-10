Facundo Moyano dijo que Nicole Neumann le gusta desde los 12 años: "es estéticamente aprobable"

Facundo Moyano confesó que su admiración por Nicole Neumann comenzó hace muchos años, más precisamente cuando empezaba a transitar el camino de la adolescencia. Hoy, puede mostrarse feliz al lado de la mujer a la que siguió desde hace décadas.

El dirigente político estuvo como invitado en el programa "El Diario de Mariana" donde le consultaron sobre hace cuánto se sentía atraído por la modelo. "Desde los 12 que me gusta Nicole. Es una persona famosa y estéticamente muy aprobable", fue la respuesta de Moyano.

"Tenemos una amiga en común que subió una foto con ella, yo le dije que siempre me gustó", contó Facundo



"Yo no soy el quiere hablar del tema. Obvio que respondo porque me preguntan. Pero son más ustedes, los periodistas, los que quieren hablar", sostuvo el hijo de Hugo Moyano.

Además, reveló que fue él quien buscó a la ex del futbolista Fabián Cubero: "a mí me gusta Nicole más allá de que sea famosa, o no. Si eso me da reconocimiento, no es que yo la haya buscado por eso. La busqué porque me gustó ella".





Los rumores de romance entre Moyano y Neumann comenzaron hace unas semanas. Al principio ambos lo negaron. Sin embargo, un viaje que hicieron al viejo continente terminó delatándolos. Sí, hay mucho amor.