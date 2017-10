La oposición estadounidense advierte que "las oraciones no son suficientes" y exige un mayor control de las armas a Trump

Toda la dirigencia política estadounidense repudió hoy la masacre en Las Vegas y se solidarizó con las víctimas y sus familias, pero sólo la oposición demócrata sostuvo que "las oraciones no son suficientes" y reclamó impulsar, aprobar y ejecutar mayores controles a la venta y tenencia de armas, una decisión que el actual oficialismo republicano rechazó por última vez el año pasado.

"Las Vegas, estamos de duelo con ustedes, las víctimas, los que perdieron a sus seres queridos, los servicios de emergencia y todos los afectados por esta masacre a sangre fría", escribió la ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton en su cuenta de Twitter y agregó que "la multitud huyó al escuchar el sonido de los disparos. Imaginen las muertes, si el atacante hubiera tenido un silenciador, como pide que sea más fácil de obtener la (Asociación Nacional del Rifle) NRA".

Las Vegas, we are grieving with you—the victims, those who lost loved ones, the responders, & all affected by this cold-blooded massacre.