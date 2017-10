En Tucumán, el patentamiento de 0 km aumentó 26,5% en septiembre

En Tucumán, se patentaron 2.481 vehículos cero kilómetro (0 km) en septiembre, lo que representó un aumento de un 26,5% respecto del mismo mes del año pasado. De esa forma, los datos de la provincia se ubicaron por encima del promedio nacional, de una suba de casi 11%.

En septiembre de 2016, se habían registrado 1.961, de acuerdo a los últimos datos publicados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

El patentamiento de autos subió aún mayor en el acumulado de enero-septiembre. Las ventas saltaron un 39,5% interanual, por encima también de la proporción nacional, de un 28,3%. En los nueve meses del actual año se patentaron en la provincia 22.484, cuando en el mismo período del año pasado fueron 16.121 unidades.

Acara informó que el número de vehículos patentados durante septiembre de este año ascendió a 78.889 en el ámbito nacional, lo que mostró un crecimiento de un 10,9 % en la comparación con el mismo mes de 2016, ya que en septiembre del año pasado se habían patentado 71.117 unidades.

El acumulado de los nueve meses transcurridos del año arrojó una cifra de 700.348 unidades, que consolidó una suba de un 28,3 % en la comparación contra el acumulado del año pasado en el que se habían patentados 545.894 vehículos hasta esta fecha.

Dante Álvarez, presidente de Acara, expresó: “el crecimiento no se detiene y la actividad continúa a un muy buen ritmo, agosto fue un mes extraordinario y septiembre también confirmó este buen momento. No vemos que vaya a cambiar mucho la situación hacia el final del año con lo cual, el crecimiento, no es un tema que hoy nos preocupe, pero sí el de trabajar para resolver las cuestiones de fondo del sector que aún quedan pendientes relacionadas a la rentabilidad”.