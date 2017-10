Qué se sabe hasta ahora sobre la masacre de Las Vegas

¿Qué ocurrió?

El ataque se produjo anoche durante un festival de música country que se realizaba en la ciudad de Las Vegas. Un hombre disparó contra la multitud desde el piso 32 del hotel Mandalay Bay, que está muy cerca del lugar en el que se realizaba el festival.

Quién es el atacante

Se trata de Stephen Paddock, un hombre de 64 años que vivía en un pueblo en medio del desierto. La Policía lo mató un rato después de ocurrido el ataque.

Las víctimas

Oficialmente, el Gobierno de Estados Unidos informó que el ataque causó 58 muertos y 515 heridos.

El presidente

Donald Trump expresó sus condolencias a los familiares y anunció que visitará Las Vegas para recorrer el lugar de los hechos.

My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you!