Tres estadounidenses ganan el Nobel de Medicina por su descubrimiento sobre el "reloj biológico"

Los estadounidenses Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash y Michael W. Young recibirán el Premio Nobel de Medicina 2017, por sus "descubrimientos de los mecanismos moleculares que controlan lo que se conoce como "reloj biológico", anunció la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo.



Los galardonados han explicado "cómo plantas, animales y humanos han adaptado el reloj biológico" para "sincronizarlo con las rotaciones de la Tierra", lo que se aplica tanto al "jet lag" que causan los viajes transatlánticos en avión como para la función clorofílica de los vegetales.

