Más de 58 muertos y 515 heridos tras un ataque armado en un festival en las Vegas

La Policía de Las Vegas confirmó que al menos 58 personas perdieron la vida, durante una rueda de prensa, citada por DPA y la cadena CNN, y además aseguraron que mataron al presunto tirador del ataque armado que sucedió en las inmediaciones del hotel Mandalay Casino.



"Confirmamos que un sospechoso fue abatido. Esta investigación sigue en marcha", indicaron en su cuenta de Twitter.



Shooting in Las Vegas. People fleeing (video from the Mandalay Bay hotel) pic.twitter.com/hs98J5uK6T

Reports of active shooter at Mandalay Bay. Witness tells me multiple people shot. I see people getting loaded into ambulances @News3LV pic.twitter.com/eYa8fWbJH3