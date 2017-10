Lanata, durísimo con Cristina: "es de un cinismo increíble"

“Imaginate si se te murió alguien en la tragedia de Once y escuchas esto desde tu casa, es de un cinismo increíble. Es algo que encima ya no tiene ni disuasión: la Justicia determinó en el maquinista la menor responsabilidad. Es muy fuerte que ella diga esto en este momento”, afirmó Jorge Lanata. El conductor criticó así los dichos de la ex presidenta Cristina Fernández, durante el editorial del programa televisivo Periodismo para Todos.

Fernández, candidata a senadora de Unidad Ciudadana por la provincia de Buenos Aires, había dicho que el motivo de la tragedia ferroviaria ocurrida en Once fue que "no frenó el motorman" y deslindó a su gobierno de responsabilidad sobre el accidente de 2012.

“El motorman no frenó y sí lo había hecho en todas las estaciones anteriores. Si vos no frenás y te estrellás, bueno... Fue una tragedia brutal, terrible", había expresado.

También la cuestionó por sus dichos sobre las tomas en los colegios de la ciudad de Buenos Aires: “Cristina tiene razón, cuanto más brutos sean los pibes, más fáciles son de manipular, mejor relato pueden hacer los K. Mejor pueden no pensar y repetir el relato K”, consignó el sitio oficial Eltrecetv.com.ar.

El periodista también cuestionó al presidente Mauricio Macri, que sostuvo que había mafias periodísticas. “Macri, después de la detención del 'Pata' Medina, dijo que ya no hay lugar para comportamientos mafiosos. Y habló de las mafias empresarias, sindicales y periodísticas. Hubiera sido bueno que las mafias periodísticas las dijera con nombre y apellido y, en todo caso, las mafias periodísticas aprietan a gobiernos que pagan. O sea que Mauricio debería ver por casa como andamos”, sostuvo.