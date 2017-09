Gonzalo, el niño transgénero al que los médicos le dan la espalda por querer comenzar un tratamiento hormonal

El Hospital de Niños de La Plata "Sor María Ludovica" brindará por primera vez en sus 127 años de historia un tratamiento inhibidor de hormonas a un niño transgénero, de 13 años, tras oír el reclamo de la familia del menor, que necesita adecuar su cuerpo a su identidad autopercibida tal como prevé la ley nacional de Identidad de Género, informó hoy a Télam una fuente médica.

El director Ejecutivo del Hospital de Niños de La Plata, José Pujol, precisó que "se hará el tratamiento en este hospital; es la primera vez que se realizará y por ello consultaremos al Hospital General de Niños Pedro de Elizalde (de la ciudad de Buenos Aires), que tiene más experiencia".

El lunes próximo las autoridades de la institución pediátrica de La Plata, se reunirán con los padres de Gonzalo, el nombre que responde a su identidad autopercibida, para brindarles detalles de cómo se le proporcionará el tratamiento, que inicialmente se habían negado a realizar, según informaron familiares del niño que debieron sortear múltiples obstáculos para conseguir atención médica.

Mauro Alarcón, papá de Gonzalo, contó a Télam que su hijo "está viviendo su identidad más o menos desde hace 7 meses con nosotros, aunque en las redes y con sus amigos salió del closet antes, como él dice".

A partir de ahí, la familia habló con la escuela y el conservatorio (de música) al que asiste "e iniciamos el trámite del DNI, para que se lo llame con su nombre autopercibido, pero hace dos meses él nos planteó que algunas cosas de su cuerpo le empezaron a molestar, y empezamos a ver opciones para ayudarlo".

Alarcón explicó que "nos dijeron que el estándar es hacer un tratamiento con bloqueadores hormonales, que se suministra todos los meses y vuelve al cuerpo a un estado prepuberal. Se usa, por ejemplo, para detener el desarrollo hormonal precoz en niños".

El hombre contó que "la médica de Gonzalo trabaja en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez con el equipo de Reasignación Genital formado por cirujanos, endocrinólogos, fonoaudiólogos y psicólogos. Pero es un equipo para adultos, entonces nos fuimos al hospital de Niños de La Plata".

"Conseguimos a una endocrinóloga en el hospital de Niños, estaba todo bien, nos dijo que ella hace ese mismo tratamiento, que conoce los efectos. Hicimos los estudios previos y la obra social IOMA autorizó el tratamiento y proveyó la droga", describió Alarcón.

Sin embargo, se presentó un problema cuando a pesar de que la dirección del Hospital dio el aval al tratamiento "la jefa del servicio de endocrinología nos dijo que no quería atenderlo porque no estaba de acuerdo con el motivo por el cual Gonzalo decide inhibir sus hormonas. Como no presenta una patología, no quería hacer el tratamiento", aseguró Alarcón, quién contó que le sugirieron recurrir a otro centro médico.

La familia de Gonzalo se presentó entonces en el área de Género del Ministerio de Salud bonaerense, donde "nos dijeron que teníamos razón y que van a armar un equipo especial para tratamiento de niños transgénero, pero para eso puede pasar mucho tiempo", por lo que los padres decidieron acudir a la Defensoría del Pueblo y hacer público su derrotero.

"El lunes tenemos una reunión con la dirección del Hospital de Niños de La Plata, confiamos que haya una respuesta institucional no sólo para Gonzalo sino para cada chico transgénero que lo necesite", puntualizó el papá.

El reclamo de los padres de Gonzalo se ampara en la Ley de Identidad de Género (26.743), que garantiza la cobertura de tratamientos médicos de adecuación a través del sistema de salud tanto público como privado.

La norma establece en su artículo 11 que en el caso de los menores de 18 años podrán "acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluída su genitalidad, a su identidad de género autopercibida" bajo ciertos requisitos, como que el trámite lo realicen sus representantes legales y con su expresa conformidad.