En lo que va del año, en Tucumán se produjeron al menos seis femicidios

En lo que va del año, al menos seis mujeres fueron asesinadas en Tucumán como consecuencia de la violencia machista. Adolescentes, jóvenes y adultas fueron ultimadas por un allegado de manera brutal.

La Casa del Encuentro, otra asociación civil que lleva un registro de violencia de género en el país, había indicado en uno de sus informes que "sólo en el primer semestre de 2017, 239 hijas e hijos perdieron a sus mamás".

Femicios en Tucumán

- 3 de febrero: el primero fue el de Laura Marcelina Balderrama, de 28 años, en San Pedro de Colalao. Según estima la Justicia, su ex marido Santos Adolfo Castañares irrumpió en su casa y la asesinó con un puñal. Luego, el hombre habría querido suicidarse con la misma arma; toda la escena fue vista por los tres hijos de la pareja.

- 11 de abril: unos niños que jugaban en un campo cercano a Alberdi encontraron el cuerpo de Ornella Dottori, una adolescente de 16 años que habría sido violada y ahorcada por un grupo de jóvenes. Por este caso están detenidos “Pomelo”, “Cabera”, “Bomba” y “Perrito”. Este último podría ser el asesino. La joven se encontraba embarazada de seis semanas cuando fue asesinada.





- 23 de abril: el tercer femicidio fue el de Silvia Graciela Morales, asesinada por su ex pareja en barrio Crucero Belgrano. Su cuerpo fue hallado en la vereda de su casa con al menos ocho puñaladas. Tras el ataque, su ex pareja, identificado como Julio Rubén Olivera, se presentó ante la Policía y confesó el crimen. La familia de Morales denunció que el hombre no estaba solo y reclaman que se investiguen a los hijos del femicida.





- 28 de junio: el último día con vida de Nadia de los Ángeles Carrizo probablemente haya sido el más feliz de sus 38 años. El martes había nacido su primer nieto y la mujer desbordaba alegría. Lo contaron sus familiares, ayer a la mañana, desde atrás de la cinta perimetral que los separaba del lugar donde fue asesinada de cuatro disparos. Por el crimen fue detenido su ex marido, Daniel “Bachicha” Marchisio.





- 12 de agosto: La mañana del 12 de agosto, el cuerpo de Ayelén Gómez fue encontrado sin vida a metros de una de las tribunas del club Lawn Tennis, en el parque 9 de Julio. Las pericias determinaron que murió por asfixia y, aunque la investigación trabaja sobre algunas hipótesis, no hay detenidos por el homicidio de la mujer trans. Por ahora, el crimen de la mujer trans que trascendió las fronteras de la provincia y convocó a múltiples marchas para pedir justicia en todo el país, sigue impune y sin detenidos vinculados con la causa.





- 29 de septiembre: alrededor de las 13, una mujer de 42 años fue asesinada de varias puñaladas por su esposo, dijeron fuentes policiales. La víctima, identificada como María de los Ángeles Fernández, fue encontrada en su vivienda, ubicada sobre calle Güemes al 1.400, con múltiples heridas de arma blanca. Los motivos aun se desconocen. El acusado de femicidio quedó alojado en la seccional 1° y, según confirmaron sus custodios, estaría en estado de shock.