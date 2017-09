“Me gustaría estar mucho más presente”, aseguró Villa en el Monumental

Quienes lo vieron moviéndose como un rayo por el césped del Monumental, aseguran que el mote de “Dios” no sólo le era atribuido por su barba tupida. La magia que Ricardo Julio Villa desplegó en el “José Fierro” hace 40 años hoy sigue vigente. Tan vigente que quienes lo vieron pasearse ayer por el estadio de 25 de Mayo y Chile pensaron que seguía con los “cortos” puestos y no con el “pantalón largo” y lejos de la línea de cal, como él mismo dijo.

Villa regresó a Tucumán, volvió a pasar dos días de plena felicidad. Regresó a reencontrarse con los simpatizantes “decanos”, a quienes dice querer para toda la eternidad. “Para mí es bastante difícil explicar los sentimientos que uno tiene cuando vuelve al club”, explicó quien hoy recibirá el Gran Decano durante la fiesta aniversario de Atlético, que el miércoles cumplió 115 años. “Tener tantos años significa prestigio; se construyó mucho prestigio”, aseguró el ex volante sobre lo que significa Atlético como institución.

“Hace 40 años me fui de acá (jugó entre 1974 y 1976). Parece poco por los recuerdos, pero ha pasado mucho tiempo y mi gran problema es que vivo en Roque Pérez -provincia de Buenos Aires-, a 1.300 kilómetros, y me gustaría estar mucho más presente, venir más seguido”, se disculpó Villa, ansioso por: “encontrarme con amigos, ex futbolistas y vivir esas situaciones del pasado”.

Campeón con la Selección en el Mundial de 1978, “Ricky” agradece haber venido al “Decano” cuando muchos pensaron que podía ser el fin de su carrera. “Me siento un poquito parte de la historia. Atlético me dio mucho y me hizo volver al fútbol grande, cuando en esa época los que venían al interior del país parecía que se cerraban puertas. A mí, Atlético me abrió puertas”, dijo.

Video: así fue el reconocimiento de los hinchas de Atlético para Julio Ricardo Villa



“Si le di cosas al club, creo que sí, pero cosas que para mí eran fáciles, como jugar y ganar partidos”, sostuvo “Dios”, que también estuvo anoche alentando al “Decano” frente a Belgrano, pero ya lejos desde donde aún hoy se lo recuerda: brillando en el césped del Monumental.