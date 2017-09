En Cambiemos calificaron de "bochornosas, vergonzosas y lamentables” las declaraciones de Manzur

El legislador de Cambiemos, Alberto Colombres Garmendia, calificó de” bochornosas, vergonzosas y lamentables” las últimas declaraciones del gobernador Juan Manzur. Además, el parlamentario afirmó que el titular del Poder Ejecutivo (PE) le “faltó el respeto a la investidura presidencial” con las afirmaciones respecto de Mauricio Macri.

Durante un acto partidario en Trancas, que se realizó para respaldar a los candidatos a diputados del oficialismo de cara a las elecciones legislativas, Manzur había dicho: "¿Cómo puede ser que en Trancas haya gente que lo vote a Macri? Debe ser gente que se acostó medio tarde, con una copita de más y se ha equivocado. Ahora me dijo el señor intendente (Roberto Moreno) que dos días antes no van a vender bebidas alcohólicas. Porque no hay manera de votarlo a Macri".

Ante ello, Colombres Garmendia respondió que “lo que hizo Manzur fue deslegitimar y agraviar a millones de argentinos que se manifestaron en las urnas por un cambio verdadero, que es expresado por el estilo político y de conducción que demuestra nuestro Presidente".

En esa línea, el referente opositor en la Cámara agregó que la comparación que hizo el Gobernador entre Osvaldo Jaldo y Lionel Messi habrá estado vinculada "con el mal momento que atraviesa el jugador en la Selección Argentina". "Seguramente se habrá referido en que se parecen por la sequía de logros y gestión que pueden mostrar justamente en Trancas, un pueblo abandonado por años, donde sus vecinos no tienen ni agua potable, y quieren hablar de triunfos, cuando toda una ciudad padece la ausencia de las políticas locales oficialistas", indicó en un comunicado.

"Nos acusan de no mostrar a nuestros candidatos, cuando son ellos los que esconden a quienes acompañan a Jaldo en la lista, nadie sabe quiénes ocupan los demás lugares de la nómina, son inexistentes en toda la publicidad electoral. Incluso, preocupados por los números que manejaban, tuvieron bajar a uno de ellos del primer lugar antes de las PASO. Es un discurso hipócrita y mentiroso, propio de la lógica kirchnerista que veneran, por más que hoy la nieguen por conveniencias políticas", remarcó el candidato a diputado nacional en cuarto término por Cambiemos para el Bicentenario.

