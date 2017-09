Audio: Manzur afirmó que para votar por Macri hay que tener "una copita de más"

El gobernador Juan Manzur encabezó un acto en Trancas para respaldar a los candidatos a diputados del oficialismo de cara a las elecciones legislativas. Durante su alocución, comparó a Osvaldo Jaldo con Lionel Messi, cuestionó a los postulantes locales de Cambiemos, y apuntó especialmente contra el presidente Mauricio Macri.

"¿Cómo puede ser que en Trancas haya gente que lo vote a Macri? Debe ser gente que se acostó medio tarde, con una copita de más y se ha equivocado. Ahora me dijo el señor intendente (Roberto Moreno) que dos días antes no van a vender bebidas alcohólicas. Porque no hay manera de votarlo a Macri", disparó el mandatario (5.45 minutos) antes de enumerar algunas medidas que llevó a cabo el Gobierno Nacional.

En el acto, realizado el miércoles por la noche, Manzur agradeció a la gente de Trancas por su respaldo en las PASO y pidió mayor compromiso en los comicios del 22 de octubre. "Nos ayudaron a ganar bien, pero es el primer tiempo. Ahora viene el segundo tiempo. Nosotros ya estamos en la cancha con nuestro equipo, y el que conduce nuestro equipo es ‘Messi’", dijo, haciendo referencia a Jaldo, primer candidato a diputado por el peronismo.

Desde el escenario, donde también estaban las candidatas Gladys Medina y Sandra Mendoza, Manzur apuntó contra los dirigentes que integran la lista de Cambiemos en Tucumán. "El equipo de la oposición no ha salido todavía. Vienen los ministros de Buenos Aires y dicen que el candidato es Macri. No quieren mostrar a los candidatos de la oposición, nadie quiere hablar de los candidatos de la oposición", manifestó.

El gobernador, que dijo estar orgulloso de sus candidatos, le consultó a los presentes por quién votarán en octubre. "Faltan 20 días para la elección. Voten por ustedes. Vamos con el voto desde la casa. Por eso el 22 vamos a ser felices con Jaldo", dijo, haciendo alusión al jingle de campaña. "Con todo en contra, el peronismo tucumano -con Jaldo al frente- se está encaminando a un triunfo histórico", redondeó.

En las semanas previas a las PASO, el gobernador había cargado las tintas contra el Presidente. Lejos de estar indiferente, Macri también arremetió contra Manzur. Sin embargo, ambos mandatarios bajaron el tono de sus dichos durante la inauguración de la nueva pista del aeropuerto Benjamín Matienzo.