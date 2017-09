Romero respondió al polémico video filmado después de labrar una infracción

El subsecretario de Tránsito y Transporte de la municipalidad, Enrique Romero, se vio envuelto en una polémica después de labrar un acta de infracción, en avenida Avellaneda. Sucede que el conductor de una camioneta lo filmó y subió un video a las redes sociales. "Hay un problema cultural. Todos se creen dueños de la calle. Queremos poner orden y el señor se molestó porque le hice una multa", explicó el funcionario municipal.

En las imágenes subidas a su cuenta de Facebook, el hombre que recibió la multa le reclamó a Romero que estacionó la camioneta en doble fila para labrar actas. "Estoy en un vehículo de la municipalidad, con la baliza amarilla y estacioné en doble fila porque estoy en un operativo. Lo mismo ocurre con un inspector que recorre las calles en una moto. No puedo buscar un estacionamiento para volver a labrar actas de infracción", comenzó con su explicación Romero, que aseguró además que el infractor había dejado su camioneta en doble fila, frente a su local comercial.

"Me dijo que había estacionado así para descargar algunas cosas, pero llevaba muchos minutos así. Aquí hay un problema cultural. La gente tiene que entender que no se puede vivir en un estado de anomia. Vamos a ponerle orden", dijo Romero, que aprovechó la oportunidad para comentar que la camioneta blanca en la que se moviliza fue entregada a la municipalidad por la Empresa 9 de Julio. "No sé sí por el pago de una multa o qué", sentenció ante los reclamos de que la Ford Ranger blanca ni siquiera pertenecía a su repartición.